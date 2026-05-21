La Paz abrió una nueva convocatoria para celebrar sus tradiciones

El Municipio habilitó las inscripciones para Flor de la Tradición 2026, una propuesta que busca destacar a jóvenes representantes de la identidad cultural, las costumbres y el legado tradicional paceño.

La Municipalidad de La Paz informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para participar de la elección de Flor de la Tradición 2026, una figura que representa la identidad cultural, las costumbres y las tradiciones del departamento.

Las postulantes podrán inscribirse desde este 21 y hasta el próximo 29 de mayo en la Oficina de Ceremonial y Protocolo, ubicada en la Terminal Manuel Hernández, en el horario de 9 a 13.

Entre los requisitos establecidos, las candidatas deberán tener entre 18 y 25 años, ser residentes del departamento de La Paz, presentar DNI, representar a un centro tradicionalista y contar con conocimientos sobre costumbres y danzas tradicionales.

Desde el Municipio destacaron que la propuesta busca mantener vivas las tradiciones y fortalecer el sentido de pertenencia cultural en el departamento.

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