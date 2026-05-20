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Atención vecinos: ANSES realizará un operativo especial en La Paz

por tiempoadmin

La atención se llevará adelante mañana en la Oficina de Derechos Humanos y Seguridad Social. Los vecinos podrán asesorarse y realizar distintas gestiones vinculadas a beneficios y programas.

La Municipalidad de La Paz informó que el próximo jueves 21 de mayo se desarrollará un operativo de ANSES destinado a consultas, asesoramiento y realización de trámites para vecinos del departamento.

La actividad tendrá lugar entre las 9 y las 13 en la Oficina de Derechos Humanos y Seguridad Social, ubicada en la intersección de calles 9 de Julio y Sarmiento.

Desde el Municipio señalaron que la propuesta busca acercar distintos servicios y facilitar gestiones relacionadas con beneficios, programas y trámites que dependen del organismo nacional.

El operativo permitirá que los vecinos puedan evacuar dudas y realizar consultas sin necesidad de trasladarse a otras dependencias fuera del departamento.

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