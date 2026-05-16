Fito volvió a actuar: siguió el rastro y encontró parte de lo robado en Santa Rosa

El perro de Canes Zona Este rastreó varios cientos de metros a través de descampados y campos de Las Catitas hasta encontrar parte de los bienes robados del depósito de una cancha municipal.

La Policía de Mendoza volvió a apoyarse en el trabajo de Fito, el perro del Cuerpo de Canes Zona Este, para avanzar en el esclarecimiento de un robo ocurrido en Las Catitas, Santa Rosa.

El procedimiento comenzó tras la denuncia del robo de termotanques del depósito de la cancha municipal de hockey, ubicado sobre Ruta 153. En el lugar trabajaron efectivos policiales junto al can de rastreo, que inició el seguimiento sobre las huellas detectadas en la escena.

Durante el operativo, Fito siguió el trayecto realizado por los autores del hecho a través de una zona descampada y logró localizar uno de los elementos sustraídos oculto entre la maleza. El rastreo continuó durante varios cientos de metros por campos y caminos rurales de la zona, aportando indicios y elementos de interés para la investigación que lleva adelante la Justicia.

El procedimiento fue realizado por personal del Cuerpo de Canes Zona Este en jurisdicción de Subcomisaría Las Catitas.

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