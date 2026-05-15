Diez allanamientos simultáneos en Rivadavia dejaron detenidos, armas y drogas

Los procedimientos se realizaron en distintos sectores del departamento y estuvieron vinculados a investigaciones por hechos delictivos en la zona Este. Hubo aprehendidos y secuestro de armas, cannabis, celulares y otros elementos de interés para la causa.

La Policía de Mendoza desplegó el viernes un operativo con diez allanamientos simultáneos en Rivadavia, donde efectivos de distintas unidades avanzaron sobre viviendas vinculadas a investigaciones por hechos delictivos registrados en la zona Este.

Las medidas se realizaron en el asentamiento La Línea y en inmediaciones del carril Costa Canal, donde estuvo presente el director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat, junto al fiscal de Instrucción Facundo Garnica.

“Estamos yendo a buscar a los delincuentes a su lugar”, afirmó Amat durante el despliegue policial, y destacó que el operativo se desarrolló “con allanamientos simultáneos, la participación de distintas unidades de la Policía de Mendoza, tecnología y la presencia del fiscal en el lugar”.

Las medidas estuvieron a cargo de la Unidad Investigativa Rivadavia-Junín y contaron con el apoyo de Cuerpos Especiales, Policía Rural, la unidad VANT y el sobrevuelo del helicóptero Halcón 1.

El funcionario explicó además que las acciones apuntaron a “quienes alteran la tranquilidad de los vecinos de bien” y confirmó que los procedimientos permitieron concretar detenciones y secuestrar elementos robados, drogas y armas de fuego.

Como resultado de los procedimientos, la Policía secuestró distintos elementos de interés para las causas que se investigan, entre ellos teléfonos celulares, un arma de fuego calibre 22 con municiones, herramientas, cuchillos y otros objetos que serán incorporados a las líneas investigativas que lleva adelante la Justicia.

Además, durante los allanamientos se hallaron plantas y frascos con cannabis sativa, junto con aves silvestres protegidas. El operativo finalizó con cuatro personas aprehendidas, que quedaron a disposición judicial por distintas medidas y delitos detectados durante las intervenciones.

¡Enterate de las noticias de Rivadavia a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Junín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de San Martín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de La Paz a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Santa Rosa a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá