El CEO siguió un auto robado desde Maipú y tras una persecución tres sospechosos fueron detenidos en San Martín

El seguimiento en tiempo real de las cámaras de seguridad y el despliegue de móviles policiales permitieron recuperar un automóvil robado y detener a tres sospechosos en el departamento de San Martín.

El procedimiento se inició cerca de las 5.20 de este viernes, cuando el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) recibió el alerta por la sustracción de un Ford Focus en la localidad de Fray Luis Beltrán, Maipú.

Minutos más tarde, un llamado a la línea de emergencias informó sobre movimientos sospechosos en el barrio Aguaribay, lo que permitió orientar el operativo y comenzar el monitoreo del vehículo. A través de las cámaras de seguridad y del trabajo coordinado con móviles policiales, el rodado fue detectado circulando por distintos sectores hasta ser localizado en inmediaciones de calles Echegaray y Lencinas, en San Martín.

Según informaron fuentes policiales, al advertir la presencia de los efectivos, los ocupantes abandonaron el automóvil e intentaron escapar a pie por un descampado y pasillos del barrio Ramonof. Tras una persecución, los tres sospechosos fueron aprehendidos y quedaron a disposición de la Justicia.

El vehículo recuperado fue secuestrado para las actuaciones correspondientes.

¡Enterate de las noticias de San Martín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Rivadavia a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Junín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de La Paz a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Santa Rosa a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá