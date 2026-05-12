Un motociclista murió tras chocar contra un camión en la Ruta 7

El trágico accidente ocurrió este martes por la mañana a la altura de Alto Verde, en San Martín. La víctima tenía 29 años y falleció en el lugar.

Un motociclista de 29 años perdió la vida este martes por la mañana tras protagonizar un accidente fatal sobre Ruta Nacional 7, a la altura del distrito de Alto Verde, en el departamento de San Martín.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:20, en el kilómetro 985 de la ruta, donde por causas que son materia de investigación una moto Honda 150 cc impactó contra la parte posterior de un camión con semirremolque.

Según las primeras actuaciones policiales, ambos vehículos circulaban en dirección este-oeste cuando se produjo la colisión.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la moto, un joven domiciliado en Santa Rosa, falleció en el lugar. El deceso fue constatado por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

En tanto, el conductor del camión, un hombre de 42 años oriundo de Pergamino, Buenos Aires, no sufrió lesiones. Además, el dosaje de alcohol realizado arrojó resultado negativo (0,0 g/l).

En el lugar trabajó personal de Vial San Martín, Subcomisaría Giagnoni, UEP Junín y Policía Científica, realizando las pericias correspondientes para determinar la mecánica del siniestro.

¡Enterate de las noticias de San Martín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Rivadavia a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Junín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de La Paz a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Santa Rosa a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá