Incorporan maquinaria para mejorar tareas de desmalezamiento en San Martín

La comuna sumó nuevos tractores y desmalezadoras que serán destinados a tareas de mantenimiento y limpieza en distintos puntos del departamento.

La Municipalidad de San Martín anunció este lunes la incorporación de tres tractores, dos nuevas desmalezadoras articuladas con brazo extensible hidráulico y sistema de toma de fuerza para multitareas, junto con una nueva desmalezadora horizontal.

Los nuevos equipos serán utilizados por la Dirección de Servicios Públicos y la Delegación Palmira para realizar trabajos de mantenimiento y limpieza, tanto en las ciudades de San Martín y Palmira como en los distintos distritos del departamento.

Este tipo de maquinaria permite intervenir en sectores de difícil acceso, donde, muchas veces, no pueden trabajar operarios de manera manual, optimizando los tiempos y mejorando las condiciones de seguridad durante las tareas de desmalezamiento y mantenimiento.

La nueva incorporación se complementa con la reciente adquisición de tres tractores: dos de ellos trabajarán junto a las desmalezadoras articuladas, y el restante lo hará con una desmalezadora plana, conformando un importante refuerzo operativo para el área.

Uno de estos binomios será destinado a la Delegación Palmira, mientras que los otros dos equipos prestarán funciones en la Dirección de Servicios Públicos, lo que permitirá ampliar la capacidad de respuesta y la cobertura en todo el departamento

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