San Martín: intentaron vender por redes sociales un carro robado y terminaron detenidos

La investigación comenzó luego de que la víctima encontrara el rodado publicado a la venta en redes sociales. Uno de los aprehendidos tenía pedido de captura pendiente desde 2022.

Tres hombres fueron detenidos el jueves por la tarde en el departamento de San Martín, en el marco de una investigación por la sustracción de un carro que había sido ofrecido para la venta a través de redes sociales.

El procedimiento se realizó cerca de las 19:30 en inmediaciones de calles Soler y Pasco, donde personal de la Unidad Investigativa de San Martín montó un operativo tras coordinar un encuentro con el supuesto vendedor.

La causa se inició cuando la víctima advirtió que el carro robado estaba siendo publicado para la venta en una red social, por lo que dio aviso a las autoridades.

Al llegar al lugar pactado, los efectivos procedieron al secuestro de la carrocería del carro con sus ruedas, además de un automóvil Peugeot 505 en el que se movilizaban los sospechosos. También se incautaron dos teléfonos celulares.

Los tres ocupantes del vehículo, de 22, 28 y 35 años, fueron aprehendidos y puestos a disposición de la Justicia. Según informaron fuentes policiales, sobre uno de ellos pesaba además una medida pendiente de captura desde agosto de 2022.

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de San Martín.

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