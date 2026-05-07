Se viene una nueva edición del Junín Duatlón

La competencia se realizará el 17 de mayo en el Parque Recreativo Dueño del Sol y contará con pruebas de pedestrismo y ciclismo en distintas categorías.

El departamento de Junín vivirá una nueva jornada deportiva con la realización de la 5° edición del Junín Duatlón, una competencia que reunirá a atletas y amantes del deporte de distintos puntos de la región.

La actividad se desarrollará el próximo domingo 17 de mayo desde las 9:30, con punto de partida en el Parque Recreativo Dueño del Sol.

El recorrido de pedestrismo se llevará a cabo por calles internas del parque, mientras que la etapa de ciclismo se extenderá por Carril Retamo hasta Philips, retomando luego hacia el parque recreativo.

La competencia incluirá categorías de ruta individual femenino y masculino, además de modalidades MTB individual, posta femenina, masculina y mixta.

Las inscripciones se realizan a través del sitio sporttimerargentina.com.ar, mientras que las acreditaciones serán el sábado 16 de mayo, de 14 a 17.

El evento es organizado por Junín Running y cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Junín. Para más información, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 2634 477407 o 2634 340023.

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