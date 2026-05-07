San Martín: abrieron las inscripciones para cursos de oficios con certificación de la UNCuyo

La Escuela de Oficios Manuel Belgrano abrió las inscripciones para capacitaciones con certificación de la UNCuyo. Los cursos tienen cupos limitados y comenzarán en las próximas semanas.

La escuela de oficios Manuel Belgrano abrió la inscripción para tres cursos con certificación de la UNCuyo: Refrigeración domiciliaria, Carpintería en aluminio y vidriería y Tapicería del hogar. Cada curso tiene un cupo de 20 personas. Las consultas e inscripciones se realizan por WhatsApp al 2634210261.

Cursos:

Refrigeración domiciliaria: Martes, miércoles y jueves de 18 a 21.

Carpintería en aluminio y vidriería: Jueves y viernes, de 18 a 21.

Tapicería del hogar: Lunes y jueves, de 18 a 21.

Estos cursos están concebidos con la Universidad Nacional de Cuyo, a través del área de Vinculación y Transferencia Científico – Tecnológica. En este caso, la Comuna facilita el espacio y el entorno formativo, y la Casa de Altos Estudios, los profesores y la certificación.

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