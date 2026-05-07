San Martín: caminaba con su pareja y lo asaltaron con un arma de fuego en una plaza

El hecho ocurrió el jueves por la noche en el Barrio Uruguay. La víctima caminaba junto a su pareja cuando fue amenazada con un arma de fuego.

Un hombre de 29 años fue víctima de un asalto este jueves por la noche en el departamento de San Martín, mientras caminaba junto a su pareja por una plaza del Barrio Uruguay.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:40, cuando la víctima fue abordada por un sujeto en el interior del espacio verde.

Según la información policial, el delincuente lo amenazó con un arma de fuego y le sustrajo un teléfono celular Samsung A04 color negro y un par de zapatillas Nike blancas con marrón.

Tras cometer el robo, el autor escapó del lugar y, hasta el momento, no ha sido identificado.

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de San Martín, que investiga el hecho para dar con el responsable.

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