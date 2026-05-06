Robaron una vivienda deshabitada en San Martín y se llevaron hasta los inodoros

El hecho fue denunciado este miércoles por la mañana sobre Carril Montecaseros. Los delincuentes realizaron un boquete para ingresar al inmueble.

Una mujer de 45 años denunció este miércoles un robo en una vivienda deshabitada ubicada sobre Carril Montecaseros, en el departamento de San Martín.

Según la información policial, la propietaria recibió una alerta del sistema de alarma que advertía sobre un ingreso al inmueble, por lo que se dirigió al lugar para verificar la situación.

Al arribar, constató que autores ignorados habían realizado un boquete en una de las habitaciones para ingresar a la vivienda.

Del interior sustrajeron tres inodoros, una campana de cocina y la totalidad del cableado eléctrico del inmueble. La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín.

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