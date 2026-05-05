Plan de viviendas para docentes en Mendoza: detalles, requisitos y financiamiento

El gobernador Alfredo Cornejo anunció un plan de 250 viviendas para docentes, con acceso mediante crédito hipotecario y preinscripción online en el Instituto Provincial de la Vivienda.

El gobernador Alfredo Cornejo anunció ante la Asamblea Legislativa un programa destinado a facilitar el acceso a la vivienda para docentes de la provincia, con el objetivo de mejorar sus condiciones habitacionales.

La iniciativa contempla una primera etapa de 250 viviendas de aproximadamente 60 metros cuadrados, con dos dormitorios, cocina, comedor y baño, y posibilidad de ampliación. El valor estimado de cada unidad oscilará entre $100 millones y $120 millones, según el proyecto y el origen del terreno.

Requisitos

El plan estará dirigido a docentes con estabilidad laboral, con prioridad para quienes cuenten con cargo titular. Entre los principales requisitos, los aspirantes deberán acreditar capacidad de pago y demostrar ingresos del grupo familiar equivalentes a cinco salarios mínimos, vitales y móviles, lo que actualmente representa alrededor de $1.815.000. Asimismo, deberán cumplir con las condiciones exigidas por las entidades financieras para acceder al crédito hipotecario.

El esquema de acceso combinará financiamiento y ahorro previo. El 80% del valor de la vivienda será cubierto mediante un crédito hipotecario —con participación de entidades como el Banco Nación y otras—, mientras que el 20% restante deberá ser aportado por el adjudicatario. Este monto, estimado entre $20 millones y $25 millones, podrá reunirse en un plazo de entre 12 y 24 meses.

La inscripción se realizará a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), mediante una preinscripción online prevista para junio. En esa instancia se evaluará si los postulantes cumplen con los requisitos y deberán seleccionar el desarrollo habitacional al que desean aplicar, ya que la ubicación formará parte del proceso de adjudicación.

Las viviendas podrán construirse tanto en terrenos aportados por desarrolladores privados como en tierras estatales, especialmente de la Dirección General de Escuelas. Entre las zonas en análisis figuran Guaymallén, Ciudad y San Rafael, aunque no se descarta la incorporación de otros departamentos.

El programa también prevé la participación del sector privado en la presentación de proyectos constructivos y alternativas de financiamiento. Una vez adjudicadas, las viviendas se abonarán mediante créditos hipotecarios que podrían extenderse hasta 30 años. Entre los objetivos se destaca facilitar el acceso a viviendas cercanas a los lugares de trabajo de los docentes.

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