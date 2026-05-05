San Martín: avanza la reconstrucción del pavimento en avenida Alem

Los trabajos se concentran en la intersección con Pueyrredón y avanzan también sobre otros tramos de la arteria. Buscan mejorar la circulación y la seguridad vial en una zona clave de la ciudad.

La municipalidad de San Martín avanza con los trabajos de reconstrucción del pavimento en un punto clave de la circulación urbana: la intersección de avenida Alem y Pueyrredón —sector que hacia el sur se convierte en calle Pedro Molina—, donde las tareas están prácticamente finalizadas.

En paralelo, los trabajos continúan sobre Alem, a metros de calle Balcarce, donde se lleva adelante la demolición del pavimento existente, con marcado deterioro y ondulaciones, producto del paso del tiempo y el tránsito constante.

“La intervención contempla la renovación integral de la calzada, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación, optimizar la seguridad vial y brindar mayor durabilidad a una arteria estratégica para el tránsito vehicular en la ciudad”, dijo el director de Obras Municipales, Pedro Mazzoni.

La empresa a cargo de la obra ya inició la remoción del material antiguo, una etapa fundamental para avanzar luego con la reconstrucción completa del sector.

¡Enterate de las noticias de San Martín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Rivadavia a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Junín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de La Paz a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Santa Rosa a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá