La Paz: la comuna rechaza cualquier intento de cierre del IES Fidela Amparán tras la Resolución 1622

El Municipio salió a aclarar la situación luego de versiones sobre posibles cambios en el instituto tras una nueva normativa de la DGE. Aseguran que no avalarán el cese de actividades y piden precisiones al Gobierno provincial.

La Municipalidad de La Paz expresó este martes su rechazo a cualquier medida que implique el cierre del Instituto de Educación Superior N° 9-005 “Fidela Amparán”, en el marco de la Resolución N° 1622 emitida por la Dirección General de Escuelas (DGE), que establece un modelo de reconversión institucional para el nivel superior.

El pronunciamiento oficial surge luego de versiones que indicaban un posible impacto de la normativa sobre el funcionamiento del instituto paceño. Frente a esto, el intendente, Fernando Ubieta, mantuvo reuniones con el titular de la DGE, Tadeo García Salazar, donde manifestó de manera firme su postura en defensa de la continuidad de la institución.

Desde la comuna remarcaron que no acompañarán bajo ninguna circunstancia decisiones que impliquen el cese de actividades del IES, al tiempo que destacaron el rol estratégico de la educación superior en el desarrollo del departamento, especialmente en zonas donde las distancias dificultan el acceso a oportunidades de formación.

En paralelo, el Municipio puso a disposición infraestructura local para garantizar el normal funcionamiento del instituto. Entre los espacios ofrecidos se encuentran el Centro Cultural Palorma y, a futuro, un Centro Universitario, con el objetivo de sostener y fortalecer la actividad académica.

Además, se solicitó a las autoridades provinciales información precisa sobre los alcances de la resolución, considerando que es la DGE el organismo competente en materia educativa. En ese sentido, desde La Paz plantearon la necesidad de que cualquier medida sea revisada y comunicada con claridad a la comunidad.

Uno de los puntos que generó preocupación es el posible uso de la baja matrícula como argumento para avanzar en procesos de reconversión. Sobre esto, el Municipio advirtió que la cantidad de estudiantes también está condicionada por la oferta educativa disponible, por lo que pidió un análisis más integral de la situación.

La Resolución 1622, publicada recientemente en el Boletín Oficial, habilita la transformación de institutos con dificultades en sedes descentralizadas dependientes de otras instituciones, lo que en algunos casos podría implicar cambios en su autonomía o estructura académica.

En este contexto, el municipio insistió en que la educación no debe ser evaluada únicamente desde una lógica de costos, sino como una inversión clave para el desarrollo social y profesional de la comunidad.

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