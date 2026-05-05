Caminaba por la calle y terminó asaltado en San Martín

El hecho ocurrió anoche en la vía pública. Dos delincuentes en moto lo amenazaron con un arma de fuego.

Un joven de 21 años fue víctima de un asalto el lunes por la noche en la zona de Buen Orden, departamento de San Martín, mientras caminaba por la vía pública.

El hecho se registró alrededor de las 20:10 en la intersección de calle Belleville y Carril Norte, cuando el joven fue abordado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta 150 cc.

Según la información policial, los delincuentes lo amenazaron con un arma de fuego y le sustrajeron una campera y un teléfono celular marca Samsung.

Tras el robo, los autores se dieron a la fuga y, hasta el momento, no han sido identificados. La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín.

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