“Las Atrevidas” se quedaron con el primer puesto en un certamen internacional

El conjunto municipal paceño de folclore femenino obtuvo el primer puesto en danza folclórica internacional durante un intercambio cultural en Florianópolis.

El Conjunto de Folclore Femenino Municipal “Las Atrevidas” logró un importante reconocimiento al obtener el primer puesto en el rubro Danza Folclórica Internacional, categoría Adulto, en un intercambio cultural realizado en Santa Catarina, Florianópolis, Brasil.

El grupo, dirigido por la profesora Marta Zapata, representó al departamento de La Paz en este encuentro internacional, donde compartió escenario con delegaciones de distintos países.

La participación no pasó desapercibida y terminó con un resultado más que positivo, dejando bien alto el nombre del departamento en un evento de nivel internacional.

El logro fue celebrado como un verdadero orgullo paceño, destacando el trabajo, la dedicación y el compromiso del conjunto en cada presentación.

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