Belén Alegre ganó los 42K de la Maratón Internacional de Mendoza

La atleta sanmartiniana se impuso en la prueba principal de la 26° edición con un tiempo de 2:53:43, en una jornada que reunió a corredores de todo el país y del exterior. La santarrosina Rocío Olguín logró podio en los 21K.

La 26° edición de la Maratón Internacional de Mendoza dejó un resultado que se celebra fuerte en la zona Este: la sanmartiniana María Belén Alegre se quedó con la prueba principal de 42 kilómetros, con un tiempo de 2:53:43. La competencia, que reunió a atletas de distintos puntos del país y del exterior, volvió a desarrollarse en un escenario imponente, con largada en los Puentes Colgantes de Cacheuta y condiciones ideales para correr.

La largada de los 42K, desde los icónicos Puentes Colgantes de Cacheuta, volvió a regalar una postal única entre montaña y río. En esa distancia, los ganadores fueron Carlos Becerra, con un tiempo de 2:22:27, y María Belén Alegre, quien se impuso con 2:53:43.

También hubo competencia en 21K, con largada en Vistalba, 10K desde Palmares Valley, y una prueba recreativa de 4K que permitió la participación de familias y corredores amateurs. También cabe remarcar que Rocío Olguín, corredora del equipo “Santa Rosa Running”, finalizó tercera en la clasificación general de los 21k con un tiempo de 1 hs: 24 min.

Desde el Gobierno provincial destacaron la importancia del evento. El subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, remarcó: “Este tipo de competencias posicionan a Mendoza a nivel nacional e internacional, no solo en lo deportivo sino también en lo turístico. Es un evento que genera trabajo, movimiento económico y que muestra nuestros paisajes al mundo. Para la provincia es fundamental seguir apostando a este tipo de eventos que integran deporte, turismo y desarrollo local. Mendoza tiene todo para seguir creciendo como sede de grandes competencias”.

Los tiempos de la carrera pueden consultarse acá.

Equipos de Running de San Martín y Santa Rosa participaron de la carrera:

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