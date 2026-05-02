Grave accidente en La Paz: un motociclista quedó en estado delicado tras un choque

El siniestro ocurrió este viernes por la noche en pleno centro. El conductor de la moto sufrió una lesión encefalocraneana severa y permanece en estado crítico.

Un grave accidente vial se registró este viernes alrededor de las 20:00 en el departamento de La Paz, donde un joven motociclista resultó gravemente herido tras colisionar con un auto.

El hecho ocurrió en la intersección de calles 9 de Julio y Belgrano, frente al Correo, cuando un Fiat Cronos, conducido por un hombre de 54 años, circulaba por 9 de Julio hacia el oeste y, por causas que se investigan, impactó con una moto Mondial 110 cc que transitaba por Belgrano en dirección sur.

Como consecuencia del fuerte choque, el conductor de la moto, un joven de 25 años, sufrió lesiones de extrema gravedad y fue trasladado de urgencia al hospital local.

Según el parte médico, el paciente presenta lesión encefalocraneana severa y permanece en delicado estado de salud.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica para determinar la mecánica del siniestro. Además, al conductor del automóvil se le practicó el dosaje de alcohol, que arrojó 0,45 gramos por litro de sangre.

La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de La Paz, que investiga las circunstancias del hecho.

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