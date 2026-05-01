Esto fue lo que dijo Cornejo sobre la Zona Este en su discurso

El Gobernador repasó obras en marcha y anuncios vinculados al transporte, la conectividad y la formación técnica.

El gobernador Alfredo Cornejo dejó inaugurado este viernes el período de sesiones ordinarias en la Legislatura provincial, con un discurso en el que combinó balance de gestión y anuncios, con foco en la inversión pública, el orden fiscal y el desarrollo productivo.

En ese marco, el mandatario hizo referencia a distintos proyectos que impactan en la zona Este mendocina, especialmente en materia de transporte y conectividad.

Uno de los puntos centrales fue el avance de la Doble Vía del Este, una obra que ya cuenta con un tramo inaugurado y otro en ejecución. Al respecto, Cornejo detalló: “En los próximos días estarán publicados los pliegos para el intercambiador con la Ruta Nacional 7, una obra de 18 millones de dólares que completa la conexión de 12 km y mejora la integración del Este provincial con una de las principales rutas del país”. También recordó que se han intervenido 180 km entre Las Catitas y Monte Comán, fortaleciendo la conexión entre los oasis Este y Sur.

En cuanto al Tren de Cercanías del Este, hizo hincapié en los avances y destacó que, tras el proceso licitatorio, “la obra permitirá ampliar su extensión a 45 kilómetros, con 19 paradores y estaciones, superando el proyecto original y llevando la red total a 80 kilómetros”. Explicó que, a partir de un proceso competitivo, “por una suma significativamente menor a la del monto del presupuesto oficial actualizado, construiremos 12,6 km más”, y afirmó: “Esto permitirá llevar la red total a 80 km, superando incluso a CABA”.

En ese marco, el Gobernador también anunció una nueva línea de acción vinculada a la educación técnica, con la creación de centros regionales de innovación orientados a sectores productivos estratégicos. Dentro de ese esquema, la zona Este tendrá un rol específico, ya que la Escuela de Oficios de San Martín fue proyectada como un nodo de formación en energías renovables, con el objetivo de capacitar mano de obra especializada en energías limpias y acompañar las nuevas demandas vinculadas a la transición energética.

Además, el mandatario destacó que “Mendoza se consolidó como nodo logístico”, al señalar que “el corredor Palmira-Agrelo canaliza el 70 por ciento del tránsito que viene por la Ruta 7 evitando atravesar la Ciudad”, y afirmó que “se avanza en nuevos desarrollos con los hubs Luján y el Este”.

Además, repasó obras ya concretadas en el territorio, como la finalización del Centro de Salud de Palmira, inaugurado el año pasado, y las intervenciones viales que fortalecen la conexión entre los distintos oasis productivos.

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