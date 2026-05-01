Inauguraron el Centro de Seguridad de Rivadavia y quedó integrado al sistema 911

El nuevo espacio funciona con monitoreo las 24 horas, conexión directa al CEO del Este y un sistema de cámaras, alertas y botones de pánico para reforzar la seguridad en el departamento.

El departamento de Rivadavia inauguró su Centro de Seguridad Ciudadana, un espacio que quedó integrado al sistema provincial 911 y a la red de monitoreo en tiempo real, con el objetivo de fortalecer la prevención y mejorar la respuesta ante emergencias.

El acto contó con la presencia de la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y fue encabezado por el intendente Ricardo Mansur. También estuvo presente al director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat, entre otras autoridades provinciales y municipales.

El nuevo centro funciona con monitoreo permanente y presencia policial las 24 horas, en conexión directa con el CEO del Este mediante el sistema de comunicaciones TETRA. Desde allí se articula el seguimiento de cámaras, alertas comunitarias y botones de pánico vinculados al 911.

En ese marco, Rus destacó la importancia del trabajo coordinado entre Provincia y municipios y remarcó el rol de la tecnología en las políticas de seguridad. “Hoy una de cada cuatro detenciones en Mendoza está vinculada al sistema de videovigilancia”, señaló.

Por su parte, Mansur puso el foco en el rol del Estado y en la necesidad de fortalecer la prevención a nivel local. “La seguridad es hoy una prioridad y los municipios tenemos la responsabilidad de acompañar a la Policía para llevar más tranquilidad a los vecinos”, expresó.

El centro fue equipado con tecnología de última generación e incorpora un sistema de videovigilancia con alrededor de 150 cámaras distribuidas en puntos estratégicos del departamento, además de domos, lectores de patentes y herramientas para el monitoreo en tiempo real.

Según se informó desde el municipio, la inversión destinada a la puesta en funcionamiento del espacio rondó los mil millones de pesos, incluyendo infraestructura, equipamiento y recursos operativos.

El sistema permite concentrar información en un mismo punto y mejorar la coordinación de los recursos en el territorio, lo que apunta a una respuesta más ágil ante distintas situaciones.

Además, se prevé avanzar en la integración de herramientas comunitarias, como los botones de pánico, para ampliar la cobertura y fortalecer la prevención en distintos ámbitos.

Desde la comuna también destacaron que el centro implicó la incorporación de personal y la ampliación del equipo que trabaja en tareas de monitoreo y prevención.

Con esta incorporación, Rivadavia se suma a la red de centros de monitoreo integrados al sistema 911 en la provincia, en el marco de una estrategia que busca reforzar la seguridad a través del uso de tecnología y la articulación entre distintos niveles del Estado.

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