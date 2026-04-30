La Justicia rechazó el pedido de quiebra contra Fecovita y ratificó su solvencia

La Cámara de Apelaciones confirmó el rechazo del pedido de quiebra contra Fecovita, al considerar que no existe cesación de pagos ni un crédito exigible. Además, ordenó que la firma denunciante, Iberte, asuma las costas del proceso.

La Tercera Cámara de Apelaciones en lo Civil de Mendoza confirmó el rechazo del pedido de quiebra presentado por la firma eslovaca Iberte S.R.O. contra la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita), en una causa que llevaba más de tres años sin resolución.

El tribunal ratificó la sentencia de primera instancia y concluyó que la cooperativa no se encuentra en estado de cesación de pagos. Además, consideró que el crédito invocado por Iberte no es exigible en el marco de este proceso.

En 2023, el Segundo Juzgado de Procesos Concursales, a cargo de la jueza Gloria Cortez, ya había desestimado el pedido al entender que Fecovita presentaba solvencia patrimonial y que existían deudas y obligaciones recíprocas entre las partes que deben resolverse en otro ámbito.

Entre los fundamentos, la Cámara destacó que los contratos firmados entre Iberte y Fecovita contemplan una cláusula de arbitraje ante el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. En ese sentido, indicó que cualquier definición sobre la existencia de una eventual deuda debe dirimirse en ese ámbito y no en la vía concursal.

Por otra parte, el fallo modificó el criterio respecto a las costas del proceso y estableció que deberán ser afrontadas por Iberte, en su carácter de parte perdedora.

En relación a la situación financiera de la cooperativa, el tribunal valoró informes de distintos organismos que dan cuenta de su funcionamiento regular. Según se indicó, Fecovita opera con normalidad en el sistema bancario, no registra deudas fiscales ni previsionales y presenta indicadores comerciales sin observaciones.

Desde la entidad señalaron que el proceso judicial generó dificultades en el acceso al financiamiento y en sus condiciones crediticias, aunque remarcaron la continuidad de sus operaciones durante ese período.

Panella fue reelecto presidente de Fecovita

En paralelo, este 30 de abril se llevó a cabo la asamblea anual de la Federación, en la que se aprobaron los estados contables correspondientes al ejercicio 2025 y se renovaron las autoridades.

Rubén Panella fue reelecto como presidente y comenzará su quinto período al frente de la entidad. La mesa directiva quedó integrada por Marcelo Federici, Gustavo Arangüena, Javier Vergani, Alicia Galante y Guillermo Cano.

Desde Fecovita destacaron el trabajo realizado durante el último año, en un contexto complejo para la vitivinicultura, y señalaron que se implementaron herramientas para acompañar a los productores durante la vendimia.

Fecovita está conformada por cooperativas de distintos oasis productivos de Mendoza y nuclea a miles de pequeños productores, a quienes brinda asistencia técnica, acceso a insumos y herramientas de comercialización.

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