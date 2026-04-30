Apertura de sesiones en La Paz: Ubieta hizo un balance, anunció obras y apuntó contra el Tribunal de Cuentas

El intendente abrió el periodo legislativo 2026 con un repaso de su gestión, anuncios de proyectos estratégicos y críticas al fallo del Tribunal de Cuentas. También asumieron nuevos concejales y se definieron autoridades del HCD.

El intendente de La Paz, Fernando Ubieta, encabezó este lunes la apertura de las Sesiones Ordinarias 2026 en el Salón de Actos Municipal, donde realizó un balance de su gestión, anunció una serie de obras y proyectos para los próximos años y cuestionó el fallo del Tribunal de Cuentas por la estafa sufrida por el municipio en 2025.

Durante su mensaje, el jefe comunal destacó que, a pesar del contexto de recesión económica a nivel nacional, el Municipio ha cumplido con el pago de los salarios de los trabajadores municipales y ha garantizado la prestación de los servicios esenciales a la comunidad, “sin comprometer el equilibrio de las cuentas públicas”.

En ese sentido, señaló que, “pese a que desde hace diez meses la inflación mantiene una tendencia ascendente, el Municipio continúa trabajando para poner en valor el departamento, actualizando servicios y avanzando en obras estratégicas para el desarrollo turístico y productivo, con fondos municipales y sin recurrir al endeudamiento”.

En este marco, durante el último año también se continuó fortaleciendo la economía social a través de la entrega de ayudas económicas. Asimismo, “se avanzó en la construcción de viviendas y módulos habitacionales de distintas tipologías y se desarrollaron ciclos de capacitaciones destinados a dinamizar el comercio local”.

En materia de obras públicas, el intendente remarcó que se continúa trabajando con la “convicción de que el Estado cumple un rol fundamental en el desarrollo de infraestructura“. En ese sentido, mencionó obras como el Paseo del Chañar, la Plaza del Barrio Las Colonias y el nuevo sector recreativo de la Plaza 9 de Julio, además de la puesta en valor del ingreso al departamento.

De cara a los próximos años de gestión, el jefe comunal también adelantó algunos de los proyectos estratégicos previstos para el departamento. Entre ellos destacó el desarrollo del Parque del Lago, “una iniciativa que contemplará un espejo de agua, sectores de descanso tipo deck, sanitarios con terraza panorámica, asadores, mesas, hamacas y equipamiento recreativo”.

“Se proyecta la creación del Parque Tierra Huarpe en Villa Antigua, un espacio pensado para integrar cultura, deporte y recreación en un mismo ámbito, con criterios de accesibilidad, funcionalidad y bajo mantenimiento. Este nuevo parque permitirá conectar el Centro Cultural Palorma con el playón deportivo existente y generar un nuevo pulmón verde para el departamento”, sostuvo.

En el tramo final de su discurso, Ubieta se refirió a la situación vinculada a la “estafa sufrida por la administración municipal durante 2025”. En ese sentido, expresó su preocupación por el fallo emitido por el Tribunal de Cuentas, al que calificó como “una resolución arbitraria y sin fundamentos suficientes“, y adelantó que presentará las “recusaciones correspondientes ante el organismo y, de ser necesario, recurrirá a instancias judiciales superiores”.

El intendente también remarcó la “importancia de preservar la institucionalidad y la igualdad de criterios en los organismos de control”, señalando que es fundamental que “todas las administraciones públicas sean evaluadas con los mismos parámetros, sin distinciones de carácter político“.

Finalmente, Ubieta reafirmó su compromiso con “una gestión abierta para todos los vecinos del departamento, independientemente de sus ideas o posicionamientos políticos“, y sostuvo que su objetivo sigue siendo “gobernar con responsabilidad, respeto institucional y vocación de servicio para toda la comunidad”.

En el mismo acto también se llevó a cabo la asunción de los nuevos ediles del Honorable Concejo Deliberante de La Paz. Prestaron juramento Alberto “Beto” Roza (PJ), Nelson Poroyan (UCR), Karen Martínez (PJ), Maribel Pérez (LLA) y Nicolás Pérez (PJ).

Los concejales salientes Carlos Raed (PJ), Fernando Rojas (UCR), Noelia Rolón (PJ), Mayra Ortiz (UCR) y Romina Barrera (PJ) brindaron sus palabras de despedida y recibieron a los ediles entrantes.

Tras la jura, se conformaron las nuevas autoridades del cuerpo para el periodo 2026 – 2030: Alberto Roza (Bloque Partido Justicialista) fue designado presidente del Honorable Concejo Deliberante de La Paz; Ana Sol Pinto (Bloque Unión Cívica Radical) vicepresidenta primera y Maribel Pérez (Bloque La Libertad Avanza) vicepresidenta segunda.

El acto contó con la presencia de autoridades departamentales, funcionarios municipales, representantes de instituciones intermedias y vecinos, quienes acompañaron el inicio de un nuevo período legislativo para el departamento de La Paz.

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