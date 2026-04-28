Murió el joven motociclista que había resultado herido en el choque en Palmira

El joven de 18 años había sido trasladado al Hospital Perrupato tras el choque con un camión en Carril Barriales y calle Espejo.

El joven de 18 años que había resultado gravemente herido en un accidente vial ocurrido el lunes por la noche en Palmira falleció en las últimas horas, según informaron desde el Hospital Perrupato.

El siniestro se produjo alrededor de las 23.50 en la intersección de Carril Barriales y calle Espejo. De acuerdo a la información oficial, el hecho involucró a un camión marca Volvo, conducido por un hombre de 27 años, y una motocicleta Mondial 110 al mando de la víctima.

Según la reseña policial, el camión circulaba por calle Espejo en dirección oeste e intentó girar hacia el sur, momento en el que fue impactado por la motocicleta.

Como consecuencia del choque, el conductor del rodado menor fue trasladado al Hospital Perrupato, donde fue diagnosticado con traumatismo abdominal grave. En horas de la mañana, desde el nosocomio informaron su fallecimiento.

El dosaje de alcohol realizado al conductor del camión arrojó resultado negativo (0,00%). En el hecho interviene la Oficina Fiscal de San Martín.

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