La Paz: volcó un auto en la Ruta 7 y dos personas resultaron heridas

El siniestro ocurrió este lunes por la tarde a la altura del kilómetro 915. Los ocupantes del vehículo fueron trasladados a hospitales con lesiones leves.

Un accidente vial se registró este lunes por la tarde en el departamento de La Paz, donde un automóvil volcó y sus ocupantes resultaron con heridas.

El hecho ocurrió cerca de las 16:40 sobre Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 915, luego de un llamado al 911 que alertaba sobre un siniestro con posibles personas atrapadas.

Al arribar al lugar, personal policial constató que se trataba de un Fiat Palio que circulaba en dirección oeste, cuyo conductor, un hombre de 70 años, perdió el dominio del rodado por causas que se investigan, y volcó hacia el costado norte de la calzada.

Como consecuencia del impacto, tanto el conductor como su acompañante, una mujer de 68 años, resultaron con lesiones leves.

En el lugar trabajó personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que trasladó a la mujer al Hospital Arturo Illia, donde fue diagnosticada con politraumatismos y una herida cortante. En tanto, el conductor fue derivado al Hospital Perrupato con politraumatismos leves.

Además, se le practicó el dosaje de alcohol al conductor, el cual arrojó resultado negativo.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de La Paz, que investiga las circunstancias del siniestro.

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