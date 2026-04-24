San Martín: llevaban carne sin papeles y se la secuestraron

Ocurrió en carril Chimbas y calle Mendoza, en el marco del Plan contra el abigeato. Intervino la Dirección Provincial de Ganadería y se dispuso el decomiso.

En un operativo preventivo realizado en San Martín, la Policía de Mendoza secuestró carne vacuna que era transportada sin la documentación correspondiente. El procedimiento se realizó en el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato del Ministerio de Seguridad y Justicia.

El hecho ocurrió el jueves en la intersección de carril Chimbas y calle Mendoza, en la zona de El Central. Allí, personal de Policía Rural Delegación Este detuvo una camioneta Toyota Hilux con dos ocupantes.

Durante la inspección, los uniformados detectaron en la caja del vehículo un cuarto de res vacuna de unos 40 kilos. Los ocupantes aseguraron haberla comprado a un tercero, aunque no lograron justificar su procedencia ni presentar documentación.

Frente a esta irregularidad, tomó intervención la autoridad judicial competente, que ordenó las actuaciones de rigor. También participó la Dirección Provincial de Ganadería. Finalmente, la carne fue trasladada a un frigorífico habilitado, donde se concretó su decomiso de acuerdo con la normativa.

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