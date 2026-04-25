Murió el músico sanmartiniano Oscar Puebla

Reconocido guitarrista y compositor, fue una figura destacada de la música mendocina y compartió escenario con grandes artistas.

La cultura mendocina atraviesa un momento de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de Oscar Puebla, músico oriundo de Alto Verde, en San Martín, quien murió a los 51 años.

Puebla fue uno de los guitarristas más destacados de la provincia, con una amplia trayectoria como compositor, arreglador, productor y docente. Proveniente de una familia de músicos, se formó en la Universidad Nacional de Cuyo, donde se graduó como licenciado en Música.

A lo largo de su carrera, compartió escenario con figuras de renombre como Mercedes Sosa, Luis Salinas y Raúl Barboza. Además, participó en el disco Corazón libre (2005), galardonado con un Premio Grammy, donde interpretó la “Tonada de otoño”.

Dueño de una gran versatilidad, su obra recorrió distintos géneros como el folclore, el tango, el jazz y la bossa nova, llevando su música a escenarios tanto de América como de Europa.

Entre otros hitos, se desempeñó como director musical de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2010 y fue impulsor de proyectos culturales como Mendoza en Bossa.

Desde la Dirección de Cultura de San Martín destacaron su sensibilidad artística y su aporte a la identidad cultural de la provincia. Su legado, aseguran, permanecerá en su música y en la memoria de quienes lo conocieron y disfrutaron de su arte.

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