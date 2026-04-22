Una motociclista resultó herida tras un choque con un auto en Junín

El siniestro ocurrió este miércoles por la tarde en Carril Centro y Las Correas. La conductora de la moto fue trasladada al hospital Perrupato con politraumatismos.

Un accidente vial se registró este miércoles por la tarde en el departamento de Junín, donde una motociclista resultó herida tras colisionar con un automóvil.

El hecho ocurrió cerca de las 18:30 en la intersección de Carril Centro y Las Correas, según informaron fuentes policiales.

De acuerdo a la información oficial, por motivos que aún se intentan establecer, un automóvil BMW, conducido por un hombre de 43 años, impactó con una motocicleta Mondial 110 cc, manejada por una mujer de 40 años.

Como consecuencia del choque, la conductora de la moto sufrió politraumatismos varios, por lo que debió ser asistida en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Posteriormente, fue trasladada al hospital Perrupato, donde quedó bajo observación médica.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 19°, mientras que la Oficina Fiscal de Junín-Rivadavia quedó a cargo de las actuaciones para determinar las circunstancias del siniestro.

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