Robo en San Martín: tres detenidos y 500 kilos de nueces recuperados

El hecho ocurrió en la madrugada de hoy en una finca en el norte del departamento. Tras un aviso, la policía rural intervino y logró detener a lo sospechosos luego de una breve persecución.

La Policía Rural de la delegación Este realizó un procedimiento en San Martín que permitió recuperar 500 kilos de nueces y detener a tres sospechosos.

El hecho ocurrió en la madrugada del miércoles en una finca ubicada en Nueva California, luego de que el dueño alertara sobre la presencia de personas en actitud sospechosa dentro de la propiedad.

Tras el llamado, efectivos policiales se desplazaron hasta el lugar y comenzaron un patrullaje preventivo por el interior del predio. Durante el recorrido observaron a un grupo de personas que, al advertir la presencia policial, arrojaron distintos elementos y escaparon hacia un campo inculto.

Los uniformados iniciaron una breve persecución y lograron aprehender a tres de los sospechosos. Posteriormente, al inspeccionar la zona, encontraron 12 bolsas de nailon tipo arpillera que contenían nueces, con un total de 500 kilos.

Por disposición de la Oficina Fiscal de San Martín, los dos mayores quedaron aprehendidos, mientras que en el caso del menor se dio intervención al Equipo Técnico Interdisciplinario.

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