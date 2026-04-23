Palmira: allanaron una vivienda, detuvieron a un joven y secuestraron droga

El procedimiento se realizó el miércoles por la noche en el barrio Villa Adela. Además de la detención, se incautaron estupefacientes, dinero en efectivo y elementos de fraccionamiento.

En la noche del miércoles, un operativo de Lucha Contra el Narcotráfico permitió la detención de un joven y el secuestro de droga en el departamento de San Martín.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 20:15 en una vivienda ubicada en el barrio Villa Adela, en Palmira, donde efectivos policiales realizaron un allanamiento en el marco de una investigación.

Como resultado, fue detenido un hombre de 24 años y se logró el secuestro de 200 gramos de marihuana, 4,91 gramos de cocaína, $621.900 en efectivo, un teléfono celular y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias.

Según se informó, los elementos hallados refuerzan la hipótesis de una posible actividad vinculada a la comercialización de estupefacientes.

El detenido quedó a disposición de la Justicia Federal, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737, con intervención de la Fiscalía Federal de Mendoza.

¡Enterate de las noticias de San Martín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Junín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Rivadavia a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de La Paz a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Santa Rosa a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá