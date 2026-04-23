Imputaron a Gabriel Trejo por el femicidio de Carla Magallanes

El hombre, de 38 años, fue acusado por la Justicia tras el hallazgo de la víctima en su vivienda de San Martín. La necropsia confirmó que murió por una herida con arma blanca y que el hecho ocurrió durante el fin de semana.

Este jueves la Justicia imputó por femicidio a Gabriel Trejo, de 38 años, por la muerte de Carla Magallanes, la mujer de 36 años que fue encontrada sin vida en su vivienda de San Martín.

La acusación fue formalizada en las últimas horas por el fiscal interviniente, quien le atribuyó el delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio), una figura que prevé prisión perpetua en caso de condena.

El caso se conoció el martes, cuando la madre de la víctima halló el cuerpo en el interior del domicilio y dio aviso al 911. A partir de allí, se activó el protocolo correspondiente y se iniciaron las tareas investigativas.

Según los resultados preliminares de la necropsia, la mujer falleció como consecuencia de una herida provocada con un arma blanca en la zona del cuello, lo que le causó un desangrado fatal. Además, los estudios indicaron que el hecho se habría producido durante el fin de semana.

En el marco de la investigación, los peritos también constataron la presencia de otras lesiones y signos de violencia, elementos que fueron incorporados a la causa.

Tras el hallazgo, se desplegó un operativo que permitió la detención del sospechoso en el departamento de Rivadavia, donde se encontraba oculto. Desde entonces, permanecía bajo custodia hasta la audiencia en la que se concretó la imputación.

Con la imputación ya formalizada, la causa continuará con la producción de pruebas, peritajes y testimonios para reconstruir con mayor precisión lo ocurrido y determinar las responsabilidades penales.

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