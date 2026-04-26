Una escritora de San Martín presenta su libro en la Feria del Libro de Buenos Aires

Se trata de Micaela Aguirre, quien presentará su obra Cien espinas en el marco de la 50° Feria Internacional del Libro. La autora forma parte de la propuesta “Letras de mi tierra”.

Una escritora oriunda de San Martín dirá presente en uno de los eventos culturales más importantes del país. Se trata de Micaela Aguirre, quien presentará su libro Cien espinas este lunes 27 de abril a las 20:30, en la Sala Domingo Faustino Sarmiento del Pabellón Blanco, dentro de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

La actividad se desarrolla en el marco de “Letras de mi tierra”, una propuesta literaria organizada por Letras Proyecto Editorial que reúne a autores de Mendoza. En la presentación también participarán las escritoras Viviana Baldo, Miriam Barbera, Sonia Brocchetto y Silvia Páez.

Cien espinas, publicado por Nexo Editorial, es una colección de cien poemas que recorre distintas experiencias de vida atravesadas por desafíos y obstáculos. A lo largo de sus páginas, se abordan temáticas como la familia, la violencia, la soledad, el amor, la amistad y el aprendizaje, en un recorrido que pone en juego el peso del pasado, la incertidumbre del futuro y el complejo equilibrio del presente.

La obra se encuentra además disponible en el stand Mendoza-Cultura Cuyo (Pabellón Ocre, Stand 3022), junto a producciones de otros escritores de la provincia.

En relación a su participación, la autora expresó: “Estar en la Feria Internacional del Libro, la más grande de Argentina, junto con otros escritores de Mendoza, significa mucho para mí. Llevar mi último libro, un proyecto personal, y poder presentarlo de esta manera le da otro peso a mi trayecto como escritora”.

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