Robo en Junín: se llevaron una camioneta estacionada

El hecho ocurrió el lunes por la noche en calle Las Correas y Carril Centro. Investiga la Oficina Fiscal de Junín.

Una camioneta fue robada el lunes por la noche en el departamento de Junín, en un hecho que es investigado por la Justicia.

Según informaron fuentes policiales, el episodio ocurrió alrededor de las 21:40 en la intersección de calle Las Correas y Carril Centro, cuando un hombre de 36 años dejó su vehículo estacionado en la vía pública.

Se trata de una Ford Ranger, que, de acuerdo a la denuncia, había quedado con el sistema de alarma activado. Sin embargo, al regresar al lugar, el propietario constató que la camioneta ya no se encontraba.

Tras el hecho, se dio intervención a la Oficina Fiscal de Junín, que lleva adelante las actuaciones correspondientes.

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