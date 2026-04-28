Rivadavia: 16 aprehendidos en un operativo con controles masivos

El operativo incluyó controles biométricos y verificación de vehículos en la vía pública. Se identificó a más de 150 personas y se realizaron aprehensiones en el marco de tareas preventivas.

Un operativo de alto impacto se desplegó este lunes en Rivadavia, donde la Policía de Mendoza avanzó con controles en la vía pública que incluyeron la identificación de 155 personas y la aprehensión de 16 de ellas por averiguación de antecedentes.

El procedimiento tuvo lugar en jurisdicción de la Comisaría 13 y contó con la participación de distintas dependencias policiales de la Jefatura Departamental, en el marco de las acciones preventivas que se realizan en la provincia.

Durante el operativo, los efectivos utilizaron tecnología biométrica para las tareas de identificación, mientras que en paralelo se llevaron adelante controles vehiculares sobre 47 rodados y 35 motocicletas

Como resultado, se retuvo una motocicleta por infracción vial y se labraron dos actas.

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