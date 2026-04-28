La Colonia: mañana habrá colecta de sangre en la escuela Trossero

Será a partir desde las 9.30 hasta las 13 horas. Está organizada por el Centro Regional de Hemoterapia, la Sede Este de la Universidad Maza y por la propia escuela.
El próximo miércoles, desde las 9.30 hasta las 13 horas se realizará una colecta de sangre en la escuela 4-168 “Profesora María Eguenia Trossero”, ubicada en las calles La Colonia y Ticle de La Colonia, Junín.
La iniciativa está organizada por el Centro Regional de Hemoterapia, por la Sede Este de la Universidad Maza y por la propia escuela Trossero. El objetivo es promover la donación voluntaria y habitual de sangre, una acción solidaria que puede salvar vidas.
Según indicaron, la atención será por orden de llegada y se entregará certificado.
Requisitos para donar sangre
- Tener entre 16 y 65 años
- Pesar más de 50 kg.
- Gozar de buena salud
- Desayunar antes de concurrir
- No haber padecido enfermedades de transmisión sanguínea
- No haberse realizado dentro del último año: tatuajes, perforaciones o cirugías.
- Concurrir con DNI u otro documento que acredite identidad
- Descansar bien la noche anterior
- No consumir drogas ilegales