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Gran participación en un nuevo encuentro del Torneo de Fútbol Infantil en Junín

por tiempoadmin

La jornada se desarrolló en el Parque Recreativo Dueño del Sol, con la presencia de escuelas del departamento y la región.

Con una importante convocatoria, se llevó a cabo un nuevo encuentro del Torneo de Fútbol Infantil en el Parque Recreativo Dueño del Sol, en Junín, donde participaron numerosas escuelas deportivas del departamento y zonas cercanas.

La jornada reunió a chicos de distintas categorías: Sub 11 (2015-2016), Sub 09 (2017-2018) y Sub 07 (2019-2020), pertenecientes a instituciones como Amsa, Barriales, Medrano, Semillero, Philips, Estrella, Dueño del Sol, Tromel, Rodríguez Peña, La Amistad, Leones, Junín, Palmira, Colonia Unida, Halcones, EFI, Los Palomos e Islas Malvinas.

Los encuentros se disputaron bajo modalidad de fixture, con partidos dinámicos de siete jugadores más arquero, lo que permitió una mayor participación y continuidad en el juego.

Desde la organización destacaron el clima de camaradería y el objetivo formativo de este tipo de eventos, que apuntan a fomentar el deporte, la integración y el aprendizaje en los más chicos.

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