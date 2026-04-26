Robaron un auto frente a una vivienda en Rivadavia

El hecho ocurrió en la madrugada de este domingo en el barrio San Isidro Sur. El vehículo estaba estacionado con medidas de seguridad.

Un hombre de 33 años fue víctima del robo de su vehículo este domingo por la mañana en el departamento de Rivadavia.

El hecho se registró alrededor de las 6:30 en el barrio San Isidro Sur, donde el propietario había dejado estacionado frente a su domicilio un Toyota Corolla.

Según la información policial, el rodado contaba con medidas de seguridad, pero aun así fue sustraído por autores ignorados durante la madrugada o primeras horas del día.

Al salir de su vivienda, el hombre constató que el vehículo ya no se encontraba en el lugar y dio aviso a las autoridades. La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Rivadavia.

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