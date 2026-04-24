Rivadavia: dejó el auto en la puerta de su casa y se lo robaron

El hecho ocurrió durante la madrugada de este viernes en el barrio La Línea. El propietario dejó el vehículo y al regresar ya no se encontraba en el lugar.

Un hombre de 46 años fue víctima del robo de su vehículo durante la madrugada de este viernes en el departamento de Rivadavia.

El hecho se registró alrededor de las 00:35 en el barrio La Línea, donde el propietario había dejado estacionado frente a su domicilio un Fiat 128 color verde.

Según la información policial, el hombre se retiró hacia el centro del departamento y, al regresar, constató que el rodado había sido sustraído por personas desconocidas.

De acuerdo a lo informado, el vehículo se encontraba sin medidas de seguridad y presentaba fallas mecánicas, lo que no impidió que fuera robado.

Tras la denuncia, se iniciaron las actuaciones correspondientes y se dio intervención a la Oficina Fiscal de Rivadavia.

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