La Paz será sede de una colecta de sangre

La jornada solidaria se llevará adelante el próximo 23 de junio en el Albergue Municipal Raúl Alfonsín. La iniciativa busca reforzar las reservas de sangre y promover la donación voluntaria en la comunidad.
La Municipalidad de La Paz y el Centro Regional de Hemoterapia invitaron a los vecinos a participar de una nueva colecta de sangre, que se realizará el próximo 23 de junio, de 9:30 a 13:00, en el Albergue Municipal Raúl Alfonsín, ubicado en la intersección de Osvaldo Pinto y Control.
La actividad tiene como objetivo fortalecer las reservas de sangre disponibles para el sistema de salud y concientizar sobre la importancia de la donación voluntaria.
Desde la organización destacaron que donar sangre es un acto sencillo y solidario que puede resultar fundamental para salvar vidas y asistir a pacientes que requieren transfusiones.
Requisitos para donar sangre
- Tener entre 16 y 65 años
- Pesar más de 50 kg.
- Gozar de buena salud
- Desayunar antes de concurrir
- No haber padecido enfermedades de transmisión sanguínea
- No haberse realizado dentro del último año: tatuajes, perforaciones o cirugías.
- Concurrir con DNI u otro documento que acredite identidad
- Descansar bien la noche anterior
- No consumir drogas ilegales