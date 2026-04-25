Operativos en San Martín y Rivadavia: secuestraron 35 motos en controles policiales

Los procedimientos se realizaron con puestos dinámicos y controles en movimiento. Participaron efectivos de Policía Vial y comisarías de ambos departamentos.

La Policía de Mendoza desplegó operativos de alto impacto en los departamentos de San Martín y Rivadavia, con controles vehiculares e identificación de personas en distintos puntos estratégicos.

Los procedimientos se llevaron a cabo durante la tarde y la noche, bajo la modalidad de puestos dinámicos y controles en movimiento, con la participación conjunta de Policía Vial y personal de comisarías locales.

Como resultado de las tareas, se logró el secuestro de 35 motocicletas, en el marco de controles orientados a detectar irregularidades y prevenir delitos vinculados al uso de estos rodados.

Este tipo de operativos forma parte de las acciones preventivas que se vienen desarrollando en la zona, con el objetivo de reforzar la presencia policial y reducir situaciones de riesgo en la vía pública.

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