Junín: iba a trabajar y le robaron la moto a punta de pistola

El hecho ocurrió este viernes por la madrugada en Junín. La víctima fue interceptada cuando iba a trabajar y los delincuentes escaparon con el rodado.

Una mujer de 51 años fue víctima de un asalto este viernes por la madrugada en el distrito de Los Barriales, en el departamento de Junín.

El hecho se registró alrededor de las 5:55 sobre Carril Barriales, antes del Hogar Renacer, cuando la víctima circulaba en su moto Keller 110 cc rumbo a su lugar de trabajo.

Según la información policial, en ese momento fue interceptada por varios sujetos que se desplazaban en dos motos, quienes la amenazaron con un arma de fuego y le sustrajeron el rodado.

Tras cometer el robo, los delincuentes se dieron a la fuga, sin que hasta el momento hayan sido identificados.

La causa quedó a cargo de la oficina fiscal de San Martín.

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