Aprehenden a un sospechoso por el robo de aceitunas en Los Barriales

El procedimiento se realizó en calle El Quemado, en Los Barriales. La Policía recuperó unos 50 kilos de aceitunas y secuestró otros elementos vinculados al hecho.

Un hombre fue aprehendido el lunes por la tarde en el distrito de Los Barriales, en el departamento de Junín, luego de ser sorprendido en una finca de olivos con mercadería sustraída. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de la Policía de Mendoza.

El hecho ocurrió en una propiedad ubicada sobre calle El Quemado. Según la información oficial, el propietario se encontraba en un galpón cercano cuando recibió un llamado del cuadrillero, quien advirtió sobre la presencia de lienzos y una bolsa con aceitunas en el lugar.

Tras el aviso, el dueño se dirigió al sector señalado y dio intervención al 911. A partir de la alerta, efectivos de la UEP Junín se desplazaron hasta la finca, donde lograron aprehender a un hombre presuntamente vinculado al hecho.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron una bolsa con aproximadamente 50 kilos de aceitunas aceiteras, junto con otros elementos relacionados con el ilícito.

El aprehendido quedó a disposición de la Justicia, mientras que la mercadería fue recuperada.

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