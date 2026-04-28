Palmira: fuerte choque entre un camión y una moto dejó un joven herido

El siniestro ocurrió el lunes por la noche. El joven fue trasladado al hospital Perrupato con lesiones de consideración.

Un accidente vial se registró este lunes cerca de las 23:50 en el distrito de Palmira, en el departamento de San Martín, donde un motociclista resultó herido tras colisionar con un camión.

El hecho ocurrió en la intersección de Carril Barriales y calle Espejo, cuando un camión Volvo, conducido por un hombre de 27 años, circulaba por Espejo en dirección oeste e intentó girar hacia el sur.

En ese momento, por causas que se investigan, fue impactado por una moto Mondial 110 cc, conducida por un joven de 18 años.

Como consecuencia del choque, el motociclista sufrió lesiones de consideración y fue asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que lo trasladó al Hospital Perrupato.

En el nosocomio, los profesionales le diagnosticaron traumatismo abdominal grave, por lo que quedó bajo atención médica.

En tanto, al conductor del camión se le practicó el dosaje de alcohol, que arrojó resultado negativo (0,00%).

La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín, que investiga las circunstancias del siniestro.



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