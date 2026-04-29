La Paz: Ubieta dará el discurso de apertura de sesiones y asumirán nuevos concejales

El acto será este jueves a las 10 en el Salón de Actos Municipal. También se realizará la renovación parcial del Concejo Deliberante.

El intendente de La Paz, Fernando Ubieta, encabezará este jueves 30 de abril el Discurso de Apertura de Sesiones Ordinarias 2026, en un acto que se desarrollará desde las 10 en el Salón de Actos Municipal.

Durante la jornada también se llevará a cabo la asunción de nuevos concejales del Honorable Concejo Deliberante, en el marco de la renovación parcial del cuerpo legislativo local.

En ese contexto, finalizan su mandato los ediles Carlitos Raed, Romina Barrera y Noelia Rolón (bloque Justicialista), junto a Maira Ortiz y Fernando Rojas (UCR).

En tanto, asumirán nuevos concejales por distintas fuerzas políticas: por el Justicialismo lo harán Alberto Roza, Karen Martínez y Nicolás Pérez; por la UCR, Nelson Poroyán; y por La Libertad Avanza, Maribel Pérez.

Por otro lado, continuarán en funciones los concejales que aún tienen mandato vigente: Ivana Rosales, Yair Moyano y Virginia González (bloque Justicialista), y Ana Sol Pinto y Daniel Blanco (UCR).

El acto marcará el inicio formal del período legislativo 2026 en el departamento y contará con la presencia de autoridades locales, concejales y representantes de la comunidad. Además, será transmitido en vivo a través de Radio Portal del Sol 88.1.

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