Un día distinto: chicos visitaron el Cuerpo de Canes de la Zona Este

En el marco del Día del Animal, más de 250 alumnos participaron de jornadas educativas en Alto Verde, donde conocieron el trabajo del Cuerpo de Canes y compartieron actividades con los perros.

En el marco del Día del Animal, la Policía de Mendoza abrió las puertas de la Delegación de Canes de la Zona Este, en Alto Verde (San Martín), para recibir a más de 250 estudiantes de distintos niveles en una propuesta educativa que tuvo de todo un poco: teoría, práctica y mucho contacto con los animales.

Durante la semana, los chicos participaron de charlas introductorias donde el personal explicó cómo es el trabajo con los canes, sus características y las razas con las que operan, como ovejeros alemanes, malinois y pointer. También mostraron el equipamiento que utilizan en los entrenamientos y en operativos, algo que siempre llama la atención.

Después vino la parte más esperada. Los alumnos recorrieron los caniles, conocieron de cerca a los perros y hasta se animaron a participar en ejercicios de rastreo. Además, hubo demostraciones en la pista de obstáculos, donde los canes mostraron toda su habilidad.

El cierre fue bien distendido, con exhibición de móviles policiales y un espacio para interactuar con algunos de los perros más tranquilos. Una experiencia linda, de esas que a los chicos les queda dando vueltas.

Participaron estudiantes de la escuela José Norberto Barraza, del instituto Sunny Day de Junín y del J.I.N. María Graciela Suárez.

La Delegación de Canes funciona desde 1963 y hoy cuenta con 10 ejemplares activos que trabajan en tareas de seguridad en toda la región. Con este tipo de actividades, la Policía busca acercarse a la comunidad y mostrar, sin mucho verso, el rol que cumplen estos animales en el día a día.

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