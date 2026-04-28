Orgullo del Este: Micaela Aguirre presentó su libro en Buenos Aires

La escritora de San Martín participó de “Letras de mi tierra”, donde compartió su obra Cien espinas junto a otras autoras mendocinas.

La escritora sanmartiniana Micaela Aguirre presentó su libro Cien espinas en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en el marco de la propuesta “Letras de mi tierra”, un espacio que reunió a autoras mendocinas para compartir sus obras con el público.

La actividad se desarrolló en la Sala Domingo Faustino Sarmiento del Pabellón Blanco, donde cada escritora contó con un momento para presentar su libro, leer fragmentos y dialogar con los asistentes. La jornada generó un intercambio cercano, con preguntas, reflexiones y experiencias compartidas entre autoras y lectores.

El encuentro concluyó con una firma de ejemplares, en un clima marcado por la participación y el interés del público presente.

Tras la presentación, Aguirre destacó la importancia de la experiencia: “Presentar mi libro en la Feria fue una experiencia muy movilizadora. Poder compartir ese espacio con otras escritoras y, sobre todo, encontrarme con lectores, tanto aquellos que ya conocía a la distancia como quienes se acercaban por primera vez, y escuchar lo que mi escritura les genera, fue algo muy especial”.

Y agregó: “En esos momentos siento que la escritura deja de ser algo propio y se transforma en un puente con otros. Ahí es donde realmente cobra sentido todo”.

La participación de la autora en uno de los eventos culturales más importantes del país representa un orgullo para la zona Este y permite posicionar su obra en un escenario de alcance nacional.

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