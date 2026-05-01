Policías de La Paz interpretaron el Himno en lengua de señas en la Legislatura

Se trata de efectivos que se capacitaron en lengua de señas para mejorar la comunicación con personas sordas. La iniciativa surgió en la Comisaría 22 y ya tuvo su primera demostración en un acto oficial.

Cinco policías de la Jefatura Departamental de La Paz incorporaron una herramienta poco habitual en la formación policial: aprendieron lengua de señas para mejorar la comunicación con personas sordas en intervenciones cotidianas. La capacitación, que comenzó en 2025, ya tuvo una primera demostración pública en uno de los actos institucionales más importantes del año.

Dos de los efectivos participaron en la apertura de sesiones de la Asamblea Legislativa de Mendoza 2026, donde interpretaron el Himno Nacional Argentino en lengua de señas durante el acto encabezado por el Gobernador Alfredo Cornejo en la Legislatura provincial.

La formación se inició en junio del año pasado a partir de una iniciativa impulsada en la Comisaría 22 de La Paz, con el objetivo de fortalecer las capacidades del personal en materia de inclusión y mejorar la atención a la comunidad ante distintas situaciones de servicio.

El curso fue dictado por Noelia Rolón y surgió como un proyecto promovido por el entonces titular de la dependencia, el subcomisario Jonathan Caleri. La propuesta apuntó a brindar herramientas básicas para interactuar con personas sordas en situaciones habituales, como solicitar documentación, orientar a un vecino o asistir ante una emergencia.

Además de estas herramientas prácticas, la capacitación incluyó el aprendizaje del Himno Nacional Argentino en lengua de señas, con la intención de incorporar esta perspectiva también en actos protocolares.

Como parte de ese proceso, los efectivos comenzaron a aplicar lo aprendido en distintas actividades institucionales. La participación en la apertura de sesiones marcó un paso más en la consolidación de esta iniciativa dentro de la fuerza.

La propuesta tendrá continuidad durante 2026. Para mayo está prevista una nueva instancia de capacitación, con el objetivo de sumar más efectivos y ampliar las herramientas de comunicación inclusiva en la Policía de Mendoza.

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