El sistema SUBE llega el lunes a la Zona Este

La implementación comenzará el 4 de mayo en el transporte público de la región. Durante una etapa de transición convivirán distintos medios de pago, incluido el efectivo.

El sistema SUBE comenzará a implementarse en el transporte público de la zona Este de la provincia a partir del lunes 4 de mayo, con el objetivo de integrar los recorridos que conectan esta región con el Gran Mendoza.

La medida fue confirmada por la empresa Nueva Generación S.A., que informó que el sistema ya se encuentra instalado en todas las unidades, con consolas y validadoras en funcionamiento. Además, los usuarios ya pueden acceder al servicio en las terminales de Mendoza, San Martín, Rivadavia, Las Catitas y La Paz.

Desde la empresa indicaron que, como en otras etapas de implementación, durante un período de transición convivirán distintos medios de pago. De esta manera, se podrá abonar el pasaje con tarjeta SUBE, tarjetas bancarias, billeteras virtuales o en efectivo.

La incorporación del sistema en la zona Este representa la etapa final de un proceso que ya se encuentra operativo en el área metropolitana, Lavalle y los recorridos urbanos de San Rafael. Con esta extensión, el sistema alcanzará todos los oasis de la provincia, con el objetivo de mejorar la integración del transporte y optimizar el servicio para los usuarios.

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