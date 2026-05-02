Nuevamente Fito, el perro policía, fue clave para recuperar elementos robados en Rivadavia

El can del Cuerpo de Canes de la Zona Este siguió un rastro en una zona de cultivos y permitió ubicar parte de los objetos sustraídos, que habían sido ocultados en un galpón.

La intervención de Fito, uno de los perros del Cuerpo de Canes de la Zona Este de la Policía de Mendoza, permitió avanzar en el esclarecimiento de un robo y recuperar parte de los elementos sustraídos en Rivadavia.

El hecho ocurrió en calle Primavera, donde individuos se llevaron distintos materiales, entre ellos rollos de membrana, artefactos sanitarios y cableado.

Tras arribar al lugar, el animal fue puesto a trabajar sobre las huellas detectadas, iniciando un seguimiento que se extendió por aproximadamente 600 metros hacia el oeste, a través de una zona de cultivos. Luego, el rastro continuó unos 200 metros hacia el norte por un callejón interno de una finca colindante.

Durante el recorrido, se detectaron cables recientemente incinerados y, a unos 20 metros, un galpón con el portón semiabierto. Desde el exterior, se logró observar parte de los elementos sustraídos, los cuales fueron reconocidos por el dueño como de su propiedad.

Como resultado del procedimiento, se recuperaron un inodoro, un bidet y cableado quemado. La intervención fue dispuesta por la Oficina Fiscal de Rivadavia-Junín.

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