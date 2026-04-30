Junín: juraron nuevos concejales y despidieron a los ediles salientes

En dos actividades realizadas este jueves, se concretó la renovación parcial del cuerpo legislativo. Cinco concejales finalizaron su mandato y otros cinco asumieron para el período 2026-2030.

El Honorable Concejo Deliberante de Junín vivió este jueves una jornada institucional importante, con la despedida de ediles que culminaron su mandato y la jura de los nuevos concejales que comenzarán su período el 1° de mayo.

Durante la mañana, en el marco de la sesión ordinaria, el cuerpo despidió a Matías Manunccia, Lourdes Sosa, Santiago Roldán, Gabriela Guiñazú y Florencia Coria, quienes finalizaron su mandato tras cuatro años de gestión. Durante la jornada, los concejales salientes dirigieron palabras de agradecimiento, destacando el trabajo realizado y el compromiso asumido.

En la noche, en la Casa del Bicentenario de La Colonia, se llevó a cabo la Sesión Preparatoria, donde juraron los nuevos ediles electos en los comicios de octubre de 2025: Mario Ana, Carolina Parodi, Sandra Astudillo, Mauricio Alonso y Emiliano Vargas, quienes ejercerán funciones durante los próximos cuatro años.

En el acto también se entregaron diplomas y presentes a los concejales salientes, en una ceremonia que contó con la presencia del intendente Mario Abed, funcionarios, legisladores y familiares.

De esta manera, el Concejo Deliberante quedará conformado por Ricardo Morcos como presidente, junto a Romina Maravilla, Adriana Montivero, Alberto Deblasis, Darío González, y los nuevos integrantes del cuerpo legislativo.

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